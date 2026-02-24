担当の保護司を殺害した罪に問われている男に対し、検察側は無期懲役を求刑しました。飯塚紘平被告（３６）は２０２４年、保護観察中に担当の保護司だった新庄博志さん（当時６０）を殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で飯塚被告は、起訴内容を認めたうえで「守護神様の声に支配されてやりました」と述べるなど、被告に責任能力があるかどうかが争点となりました。２月２４日の裁判には、新庄さんの妻と息子