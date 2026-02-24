北海道教育委員会は24日、2022〜25年度に道立特別支援学校計17校の児童生徒延べ393人に対し、教科書の配布が数カ月遅れていたと発表した。法令では、学校は4月15日までに受け取る必要があるとしているが、守られていなかったことが主な原因。学習への影響は確認されていないという。道教委によると、入学前に児童生徒の障害の程度を把握し、教科書を発注する必要があるが、手続きが入学後になっていたケースが半分以上を占めた