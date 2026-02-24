２４日午後３時３５分頃、川崎市のＪＲ川崎駅で、駅員から「刃物を振り回している者がいる」と１１０番があった。川崎署によると、駅中央北改札付近で乗客の４０歳代男性が手のひらを切りつけられて軽傷を負っており、駆け付けた警察官が現場付近にいた女を傷害容疑で現行犯逮捕した。女は調べに「カッターナイフを持っていたら、男が自分から握ってきた」などと容疑を否認しているという。女と男性は同じ京浜東北線の車両に