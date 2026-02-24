２５年に優秀な成績を収め、地方競馬の発展に功績があった人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」が２４日、都内のホテルに約２２０人の関係者を集めて盛大に行われた。年度代表馬には昨年暮れの東京大賞典でＧ１初制覇を果たしたディクテオン（大井・荒山勝）が初受賞。管理する荒山勝徳調教師は最優秀賞金収得、勝率の２冠に加えて、殊勲調教師賞にも輝いた。断トツ１番人気のミッキーファイトを首差封じた東京大賞典。