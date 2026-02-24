バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「CSM変身ベルト アークルver.25th」(44,000円)を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月2日23時まで期間限定で復活予約を受け付ける。2月24日より開始した3次受付分の発送は2026年10月予定。「CSM変身ベルト アークルver.25th」(44,000円)「CSM変身ベルト アークルver.25th」は、『仮面ライダークウガ』放送25周年を記念し、2019年発売の「CSM変身ベ