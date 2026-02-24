カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」より、ピンクゴールドのメタリックダイアルが特徴のアナログ・デジタルコンビネーションモデル「GMA-S140PG」3機種を発売した。価格はいずれも18,150円。GMA-S140PG○ブラック／ピンク／ホワイトの3色展開「GMA-S140PG」は、「GMA-S140」シリーズをベースに、ピンクゴールドのメタリックダイアルを採用したモデル。ピンクゴールドの輝きが腕元にさりげない華やかさをプラスし、同系色の