入試まであとわずかです。石川県内の公立高校では24日、願書の受け付けが締め切られ、全体の出願倍率は前年と比べわずかに減少し、0.93倍となりました。全日制公立高校の一般入試の出願は今月18日から始まり、24日までに6076人が出願しました。全体の倍率は0.93倍となり、前年の0.96倍から0.03ポイント減少。3年連続での定員割れとなりました。学校別では、最も高いのが金沢桜丘の1.45倍、次いで金沢錦丘の1.44倍、金沢二水の1.42