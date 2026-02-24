元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル「イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」で公開された動画に出演。ソフトバンクのコーチだった吉井理人氏のコミュニケーションの取り方を大絶賛した。五十嵐亮太氏○「コミュニケーション取るのめちゃくちゃうまかった」吉井氏はかつてソフトバンクで投手コーチを務めていた時期があり、当時チームに所属していた五十嵐氏は「吉井さんがホークスのコーチに来