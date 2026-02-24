グローバルは2月12日、ショートステムグラス『UTO(ウト)』の1脚入りギフトボックスを発売した。『UTO(ウト)』使用イメージ『UTO(ウト)』は、ワインの香りや味わいを引き立てる機能的なボウルフォルムをベースに、多様なシーンにフィットするようコンパクトにデザインされたショートステムグラス。ワインだけでなく、ビール、日本酒、ソフトドリンクまで、使う人の「ちょうどいい」に応える。2025年10月発売以来、多くの飲食店で採