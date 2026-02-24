市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。この後、お天気崩れるんですか。小野 和久 気象予報士：きょう24日夜遅くからは雨の予報です。天気のポイントです。 小野：雨は25日午前中まで続きます。この先は、短い周期で天気が変わる春らしい空模様が続く見込みです。きょう24日夜の予想天気図です。 小野： 前線が太平洋側に伸びて、低気圧も近づいています。 小野：これがあす25日朝になりますと