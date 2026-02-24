ニコンは2月24日、フルサイズミラーレス用の望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を発表した。従来モデルから大幅に軽量化を図り、レンズ本体の重量は約998gと1kgを切った。AF駆動用のモーターも改良し、高精度かつなめらかなAFを可能にした。価格はオープンで、ニコンダイレクトでの直販価格は443,300円。発売は4月の予定。レンズ単体で1kgを切ったフルサイズミラーレス用の望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 70-200mm