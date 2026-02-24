かきつばた記念・Ｊｐｎ３で１着だったダノンフィーゴは、黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知）へ向かう。同３着のマテンロウコマンド、同７着のシャマルも同レースを目標にする。小倉大賞典２着のケイアイセナは福島民報杯（４月１２日、福島）を視野。