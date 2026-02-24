三井住友カードは2月24日、オンラインショッピング加盟店向け決済サービス「クリック決済」の対応を開始した。クリック決済クリック決済とは、事前にカード番号や住所等を登録しておくことで、オンラインショッピングでの購入手続き時に情報の手入力が不要になる決済ソリューション。海外では「Click To Pay」という名称でサービス展開されており、昨年Visaが日本で展開することを発表した。加盟店での利用方法対象カードは、三井