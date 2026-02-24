【モデルプレス＝2026/02/24】にじさんじの人気VTuberによるバラエティ「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3」の第2話が、2月24日17時よりDMM TVにて配信を開始した。「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表◆「にじさんじ遊び王3」剣持刀也VSフレン・E・ルスタリオにじさんじの人気VTuberたちが、賞金100万円を奪い合うべくリアルの世界で大暴れする待望のシリーズ第3弾。 彼らが「子ども