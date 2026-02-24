世界的人気を誇る日本人アーティストグループ「XG」のプロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ（39）が23日、愛知県内のホテルでコカイン1袋を所持した疑いで逮捕された。【もっと読む】8カ月ぶり公の場、米倉涼子の"復帰時期"に賛否…元夫の薬物問題に巻き込まれた高島礼子や矢田亜希子との違い22日にIGアリーナでのXGのコンサート終了後、23日午前0時20分ごろ、ホテルの一室からコカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収され