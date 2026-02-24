リンクをコピーする

東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 26590.32（-491.59-1.82%） 中国上海総合指数 4117.41（+35.34+0.87%） 台湾加権指数 34700.82（+927.56+2.75%） 韓国総合株価指数 5969.64（+123.55+2.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 9022.32（-3.72-0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82052.13（-1242.53-1.49%） ２４日のアジア株は、まちまち。トランプ政権による今後の関税政策の不透明感など