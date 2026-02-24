工業高校の生徒たちがデザインから製作までを手掛けた東屋が、高知市のエコ・パーク宇賀に完成し、2月24日に落成式が行われました。東屋を製作したのは高知工業高校建築科の生徒たちで、課題研究の授業の一環として2024年度の3年生がデザイン案づくりから設計までを担当し、続く木材加工から組み立てまでは2025年度の3年生8人が取り組んできました。東屋が設置されたのは高知市長浜にあるエコ・パーク宇賀で、24日に高