アーティストグループ「XG」のプロデューサーら4人がコカインを所持したとして現行犯逮捕された事件で、警視庁はプロデューサーらが常習的にコカインを使用していたとみて捜査しています。記者「酒井容疑者を乗せた車が、いま東京湾岸署から出てきました」「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ容疑者（39）や「エイベックス」の社員の男ら4人は、けさ、麻薬取締法違反の疑いで送検されました。4人はき