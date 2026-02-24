バイオマス発電所の開発名目で金融機関から融資金7億円をだまし取ったなどとして警視庁に逮捕された男性（73）について、東京地検は24日付で不起訴処分としました。東京地検は「捜査を尽くして慎重に判断をした結果、不起訴処分とした」としています。