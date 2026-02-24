静岡県熱海市で2021年に発生した大規模土石流は違法な盛り土が原因だとして、遺族らが現旧の土地所有者と県、市に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が24日、静岡地裁沼津支部で開かれた。旧土地所有者は尋問で「（崩落起点に木くずや産業廃棄物をはじめとした）ごみが埋められているとは知らなかった」とし、地盤が緩んで崩落することは予見できなかったと主張した。旧土地所有者は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止協力金を