連休明け２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３１２円３７銭（０・６４％）高の４万９４７３円４０銭だった。２営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、５割超にあたる１８７銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比４９５円３９銭（０・８７％）高の５万７３２１円０９銭だった。読売３３３と比べ、上昇率が大きかった。米半導体大手エヌビディア