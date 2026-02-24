インフルエンザが、また猛威を振るっています。現状はどうなっているのでしょうか。専門家に話を聞きました。県内では、2025年10月末ごろからインフルエンザの流行期に入り、12月にインフルエンザ警報が発表されましたが、その後、患者数は一時減少しました。しかし、先週発表された県のまとめによりますと、県指定33の医療機関で確認された2月15日までの1週間の患者数の平均が33.18人と、国が定める警報の基準値30人を超え、12月