「江戸川大賞・Ｇ１」（２４日、江戸川）中止順延のため１日遅れで行われた優勝戦１２Ｒは、５コースから強烈なまくりを決めた板橋侑我（２９）＝静岡・１１８期・Ａ１＝が快勝。Ｇ１は３回目、通算７回目では優勝を飾った。江戸川では４回目の優出で初優勝。インで残した湯川浩司（大阪）が２着、稲田浩二（兵庫）が３着に食い込んだ。ほぼ横一線のスリットから強烈な５コースまくりを決めた板橋。「あれしかなかった。のぞ