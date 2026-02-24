2月27日から配信されるHuluオリジナル『時計館の殺人』より、ずっと真夜中でいいのに。が手がけたオープニング曲入りの予告映像が公開された。 参考：奥智哉×青木崇高『時計館の殺人』本予告公開鈴木福、池田鉄洋、仲村トオルら新キャストも 本作は、2024年3月に配信されたHuluオリジナル『十角館の殺人』の続編。前作を超える全8話で構成され、第1部（6話）、第2部（2話）の2部制に。第1部は2月27日から、第2部は3