お笑いコンビ・バッテリィズのエース（31）が2月20日、Xを更新。自身の近影を公開した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 投稿された写真は、大谷翔平（31）や山本由伸（27）らWBCメンバーのフレームの中にエースが混ざり、笑顔でダブルピースする写真。エースは笑顔の顔文字を合わせて投稿し