2025年発売の新シリーズEOS Vの第1弾「EOS R50 V」 キヤノン株式会社は2月24日（火）、レンズ交換式デジタルカメラ（デジタル一眼レフカメラおよびミラーレスカメラ）の世界市場において、2003年から2025年まで23年連続で台数シェアNo.1を達成したと発表した。 EOSシリーズは「快速・快適・高画質」を基本コンセプトに、CMOSセンサー、映像エンジンDIGIC、交換レンズをすべて自社開発するイメ}