日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万8375円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16(16) 松井証券 5( 5) BNPパリバ証券 3( 3) ◯5万8250円コール