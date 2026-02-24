大阪3月限 日経225先物57340+500（+0.87％） TOPIX先物3820.5+16.0（+0.42％） 日経225先物（3月限）は前日比500円高の5万7340円で取引を終了。寄り付きは5万6780 円と、シカゴ日経平均先物（5万6780円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。だが、直後につけた5万6650円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後に5万7000円台を回復すると、前場中盤にかけて5万7330円まで上げ幅を広げた。