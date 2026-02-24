ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団が24日に帰国。記者会見ではフィギュアスケート・ペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来選手＆木原龍一選手が自分へのご褒美プランを明かしました。会見で自らへのご褒美や解禁したいことを質問されたりくりゅうペア。木原選手は「2人ともオリンピックに向けて食事制限をしっかりやってきたので、しばらくは自分たちの好きなものを食べたい」とコメントします。「なかなか自由に時間を使え