タイトーが展開する『タイトーくじ』の公式Xが24日、野球日本代表の「侍ジャパン」と「サンリオキャラクターズ」のコラボくじの発売日と賞品ラインナップを発表した。【写真】“ヘッドスライディングするポムポムプリン”の抱き枕など「サンリオ×侍ジャパン」賞品全ラインナップ写真同くじは3月6日より順次発売され、A賞『ヘッドスライディング抱き枕ポムポムプリン』、B賞『クリアトートバッグ』など全7種のくじ賞品を展開