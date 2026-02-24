食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「野菜のみそ汁」。池袋にある定食屋「Teishoku美松」を再び訪れ、大きめに切られた季節の野菜の甘みと出汁の旨みが、じんわりと身体に染み渡る主役級の一杯を紹介。店主と息子が親子2代で切り盛り、いつまでも変わらない一汁三菜を基本にした丁寧な仕事にも迫る。親子2代で営む一汁三菜の定