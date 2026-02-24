メキシコ中部ハリスコ州に拠点を置く麻薬組織の首領が死亡し、暴動が発生したことを受け、同国で22日に予定されていた男女のサッカーのリーグ戦計4試合が延期された。ロイター通信が23日報じた。同州の州都グアダラハラは6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の試合開催地の一つ。（共同）