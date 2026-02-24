ルーマニアの洞窟で採取された氷のなかから10種類の現代の抗生物質に耐性を持つ細菌株が見つかった/Helmut Jacob/Alamy Stock Photo（CNN）ルーマニアのスカリショアラ洞窟の奥深くには、世界最大級の地下氷河が存在する。オリンピックプール約40面分に相当する巨大な氷の塊で、約1万3000年前に形成が始まったとされる。この洞窟の氷に閉じ込められていた太古の微生物を研究している科学者らは、解凍して分析した細菌株が、尿路感