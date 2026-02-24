二児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、背中のタトゥーがのぞく大胆なオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】浜崎あゆみのタトゥーが見える最新ショットこれまでもInstagramで、タトゥーが見える服装でのリハーサルやツアーステージに立つ姿、6歳と4歳の息子たちと着物姿で写る親子ショット、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーとの写真など、仕事やプライベートについて発信し話題になっている浜崎。タトゥ