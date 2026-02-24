ＪＲの新幹線や在来線をまたぐ位置に架設された鉄橋（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄は２３日未明、京急本線の品川─北品川間（東京都）に将来の鉄道橋となる「八ツ山跨線（こせん）線路橋」を新設した。全長約２３３メートル、重量約３３００トンの巨大な橋桁をＪＲの新幹線や在来線の上に架設する大規模な工事で、駅改良と合わせ、神奈川県内方面の輸送力増強が期待されている。京急本線の泉岳寺─新馬場間約１・７キロで東