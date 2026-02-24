メーガン妃の父親トーマス・マークル・シニアさん（８１）は昨年１２月に３時間に及ぶ救命手術で左足切断の処置を受けていたが、義足を着用して生活する準備に備えているという。英紙ミラーが２３日、報じた。現在、フィリピンに在住するトーマスさんは昨年１２月、左太腿の血栓により足への血流が遮断されて生命の危機を迎えたため、左足膝下を切断する大手術を受けていた。息子のトーマス・ジュニアさんは「彼は現在、セラ