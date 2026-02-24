現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、24日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】ウエスト58cmの現役看護師グラドル、グラビアカット、水着姿が「スタイル抜群」（18枚）看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。今回