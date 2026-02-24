ことし5月に能登で行われる本州で初めてのトキの放鳥。環境省は24日、対象となるトキの野生化にむけた訓練を3月3日から始めると発表しました。国の特別天然記念物「トキ」。ことし5月下旬に、本州では初めてとなる能登での野生復帰に向けた放鳥が予定されています。トキが野生で自立できるよう、3月3日から新潟県佐渡市にある施設で訓練に入り、空を飛んだり、自らエサを探したりする練習が始まります。対象となるのは、いしかわ動