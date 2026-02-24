ダイヤモンドＳを制したスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）へ直行する。同馬は、昨年末に栗東・友道厩舎へ転厩。２１日のダイヤモンドで、クリストフ・ルメール騎手を背にトップハンデ５７・５キロを克服し、１番人気に応えて勝利を飾った。