エコバックスジャパンは、フラッグシップ級の性能と価格のバランスを両立した新世代モデル「DEEBOT T90 ファミリー」2機種「DEEBOT T90 PRO OMNI」「DEEBOT T90 OMNI」を2026年2月20日（金）に発売しました。 「DEEBOT T90 PRO OMNI」（ホワイト） カラーは「DEEBOT T90 PRO OMNI」がホワイトのみで、実売価格15万9800円（税込）。「DEEBOT T90 OMNI」がホワイトとブラックの2色展開で、実売価格14万9800円（税込）。 記