東京ＶのＤＦ深沢大輝とＭＦ稲見哲行が２４日、東京・稲城市の若葉台小学校で「Ｊリーグ環境教育授業」を実施した。選手会長と副会長でもある２人はＪリーグ気候アクションアンバサダーを務めており、小学５年生に向けた４５分間の授業で、気候変動に関する映像を一緒に鑑賞した後、気候アクションに関するグループワークなどを行った。東京都で初めて現役プロサッカー選手が行うＪリーグ環境教育授業を終え、深沢は「想像以