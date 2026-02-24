広島の秋山翔吾外野手が２４日、沖縄キャンプのシート打撃で「全快」をアピールした。インフルエンザによる５日間の静養を経て、２１日に練習復帰していた。この日は床田、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）から計５打席で３安打を放った。「結果が出るに越したことはなかったですけど、打席に立たせてもらえて、そっちの方がありがたかった。すごく有意義な時間だったかなと思います」今季初の対外試合となった１５日の練習試合