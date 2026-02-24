HYの結成25周年を記念した一夜限りのスペシャルライブ＜BEST!! Special TIME TRIP＞が東京ガーデンシアターで行われた。約6000人のチケットはソールドアウト。プレミアムなライブのオフィシャルレポートをお届けしたい。ヴィジョンに振り子時計の映像が映った。新里英之(Vo/G)、名嘉俊(Dr)、許田信介(B)、仲宗根泉(Key/Vo)の現在の顔と25年前の顔とAIで作ったであろうおそらく25年後の顔が映し出され、驚きと笑いが起こると共に、