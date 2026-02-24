あすなろ賞２着のキッコベッロ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父スタディオブマン）は武豊騎手との初コンビで若葉Ｓ（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。シンザン記念２着のサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）は団野大成騎手とのコンビ継続でスプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル）を目標にする。