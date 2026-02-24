4年ぶり2度目の開催となるアルルカン主催イベント＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞。3月1日（日）、東京・EX THEATER ROPPONGIを舞台に、MUCC、キズ、DEZERT、甘い暴力という強力なバンドが集結する。縁の深いバンドたちとともに、アルルカンはどんなライブを作り上げるのか。チケットが即ソールドアウトという期待値の高さも含め、メモリアルな一夜となるに違いない。イベント開催を前に、BARKSでは、暁と各バンドのボーカルとの対