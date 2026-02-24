ミラノ・コルテイナ五輪で冬季史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団が２４日、帰国した。都内で会見を開き、メダリスト１５人が出席した。フィギュアスケートで団体銀メダル、男子銅メダルを手にした初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）は「たくさんの声援をありがとうございました。団体戦、個人戦ともに、現地におこしいただいたたくさんの皆様が応援してくれたおかげで、このメダルを獲得できたと思います。今後