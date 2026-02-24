毎年5月5日を「go!go!の日」として、特別な公演＜READY STEADY go!go!＞を開催してきたgo!go!vanillas。Zepp DiverCity (TOKYO)にて開催される11回目の今年は、ゲストバンドとしてマカロニえんぴつが出演することが決定した。go!go!vanillasとマカロニえんぴつの共演は、2024年3月10日に幕張メッセ国際展示場で開催されたバニラズのツアーファイナル＜DREAMS TOUR 2023-2024 FINAL＞の対バンライブ＜MAKE YOUR DREAM＞以来、約2年