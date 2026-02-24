ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手が、２大会連続の世界一へ決意を新たにした。この日、宮崎での強化合宿を打ち上げ。前回大会の２３年に続く出場となる左腕は「優勝、世界一を目指して、チームに貢献できれば」と言葉に力を込めた。２３日夜には選手だけの食事会に参加。「トレーニングについて、どういうものが必要なのかを聞かせていただきました」と同じサウスポーの菊池（エンゼルス）と意見交換もした。２２日に行