ザルツブルクFW北野颯太が今季5ゴール目をマークオーストリア1部レッドブル・ザルツブルクは現地時間2月23日、LASKリンツと対戦し5-1で勝利を収めた。ダニエル・バイヒラー新監督のデビュー戦となったこの一戦で、ザルツブルクのFW北野颯太は今季5ゴール目を決め、大勝に大きく貢献した。試合は新体制の初陣となったザルツブルクが立ち上がりから主導権を握る展開となった。前半に2点のリードを奪ったものの、後半にミスからピ