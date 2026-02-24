日本の高市早苗首相が率いる自民党は8日、衆議院選挙で316議席を獲得する歴史的大勝を収めた。日本メディアは「単一政党が衆議院定数の3分の2を超える議席を獲得したのは戦後初めて」と報道した。高市首相の「アイドル級人気」が勝利を牽引したという評価が高い中で高市政権の未来に対する見通しは分かれる。日本の政局の変化に合わせ財団法人「韓半島平和づくり」は19日、日本の衆院選分析を主題に韓日ビジョンフォーラムを開いた